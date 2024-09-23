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Yavaş tepki göstermişti! Yüksel Arslan istifa etti: İmamoğlu'nu kastetmedim

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik isim vermeden yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Yavaş ise Arslan’ın açıklamalarını onaylamadığını belirterek tweetini silmesini tavsiye etmişti.

Haber Merkezi
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Yavaş tepki göstermişti! Yüksel Arslan istifa etti: İmamoğlu'nu kastetmedim
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Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan’ın, gazeteci Gürkan Hacır’a yaptığı açıklama “Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.“ dedi. 

Ne olmuştu?

Arslan, X hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını anmadan ‘proje çocuk’, ‘siyasi kalpazan’, “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek” ve “Hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan” gibi ifadeler kullanmıştı.

Yavaş: Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir

Yavaş, paylaşımı alıntılayarak “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir.” sözleriyle tepki göstermişti. 

İmamoğlu'nun danışmanı: Bir siyasetçiye mesnetsiz ve hadsiz suçlamalarda bulunmak ahlaki değildir

İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak "Bir siyasetçi için başarının temel koşulu, toplumun hemen her kesimini kucaklayabilmesidir. Aziz milletimizi; Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Dindar-Seküler, Genç-Yaşlı vs. ayırmadan büyük bir sevgi ile kucaklayabilen bir siyasetçiye mesnetsiz ve hadsiz suçlamalarda bulunmak ahlaki değildir. Siyasetçi için kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak bir zaaf değil, aksine eşine az rastlanır bir maharettir. Tıpkı bugünkü iktidarın yaptığı gibi belden aşağı vuran yaklaşımlara ne milletimiz ne de Sn.Mansur Yavaş kayıtsız kalmayarak gereken cevabı vermişlerdir." demişti. 

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