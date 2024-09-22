Yavaş'tan Yüksel Arslan'a yanıt: Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi "Mansur Yavaş'ı desteklemeliyiz" diyerek İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Proje Çocuk", "Siyasi kalpazan", "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek" ve "hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan" gibi ifadeler kullandı.

"Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez"

Bağımsız Milletvekili Arslan'ın paylaşımında "Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur. Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez." ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş: Onaylamadığımın bilinmesini isterim

Bu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş ise Yüksel Arslan'a "twitini silmeyi' tavsiye etti. Yavaş "Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." dedi.