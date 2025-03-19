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İmamoğlu'na gözaltı kararı | Özel'den ilk açıklama: 'Teslim olmayacağız'

Üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'na gözaltı kararı | Özel'den ilk açıklama: 'Teslim olmayacağız'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.

Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

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