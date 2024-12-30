İmamoğlu'ndan üniversite öğrencilerine mesaj: Yeni yılın ilk haftasında hesaplara yatacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan 15 bin TL’lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesinin ödemelerinin yeni yılın ilk haftasında yapılacağını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamalayı amaçlayan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesi hakkında paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak.
Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum."
15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2024
Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/F3tr36oua3