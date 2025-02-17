İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Adalar ve Silivri için dosya hazırlanıyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıklayarak hedef aldığı bilirkişi S.B.'nin, müşteki sıfatıyla savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirten S.B., bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını söyledi.

S.B., ifadesinde, CHP’li Adalar ve Silivri belediyelerine yönelik hazırlık aşamasında dosyalar olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “İlk kez duyacaksınız” diyerek önemli şeyler açıklayacağını işaret ettiği 27 Ocak'taki basın toplantısında, “Heybedeki turpun adı belli oldu” diyerek, bilirkişinin ismine dikkati çekmişti.

Bu ismin imzası bulunan raporlardaki usulsüzlük iddialarına değinen İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi hedef göstermek" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, hazırladığı iddianameyi, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

"Hiçbir hukuksuz işe imza atmadım"

İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenen iddianamede, bilirkişi S.B.'nin müşteki sıfatıyla alınan ifadesine de yer verildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını ifade etti.

"Adalar ve Silivri belediyeleri hakkında dosya hazırlanıyor"

Bugüne kadar CHP’li belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev yaptığını söyleyen S.B.’nin, ifadesinde, CHP’li Adalar ve Silivri belediyelerine yönelik hazırlık aşamasında dosyalar olduğunu belirttiği görüldü.

S.B., şunları söyledi:

“Bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporları dosyaya sunulmuş ancak hali hazırda devam eden 2 adet Adalar ve Silivri Belediyeleri hakkında İhaleye Fesat Karıştırma suçlamasına yönelik dosyalardaki soruşturmaya ilişkin rapor ise henüz hazırlık aşamasında olup, dosyaya sunulmamıştır. Yine şu anda hatırlamadığım Silivri Çanta Belediyesinde de şu anda dosya numarasını hatırlamamakla birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerinin birisinde devam eden kovuşturmayla ilgili bir bilirkişilik görevim daha vardır. Silivri Çanta şu anda belediyelik değildir. 2014 yılından sonra mahalle olmuştur. O raporum da halen hazırlık aşamasındadır.

Ben açıklamaları gördükten sonra düzenlemekte olduğum raporların etkilenmesi amacıyla bu beyanların verildiğini ve çeşitli basın yayın organlarında gazetecilerin ismimi sürekli zikrederek beni gündeme getirdiklerini düşündüm. Hatta yapmış olduğum bir telefon görüşmesinin tarafımın rızası olmaksızın kayıt altına alındığını ve daha sonra yayınlandığını gördüm. Buna ilişkin suç duyurusunda da bulundum ve şikayetçi oldum. Bu şikayetim halen devam etmektedir.

Ben ismimin bu şekilde gündeme gelmesinden oldukça rahatsızım. Yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye'nin her yerinde birçok davada bilirkişilik yapmaktayım. Bu tür açıklamalar kamuoyu nezdinde benim itibarımı zedelemektedir. Tüm bu konulara ilişkin şikayetim devam etmektedir.”