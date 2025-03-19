İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: "Erdoğan'ın rakibi gözaltında"

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ve aralarında belediye başkanları, yöneticiler, gazeteciler ve iş insanlarının olduğu en az 100 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın kent uzlaşısı ve Medya A.Ş ihaleleriyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Dün İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz saymasını manşetlerine taşıyan uluslararası kamuoyu, gözaltı kararını da okurları ve izleyicileriyle paylaştı.

Uluslararası kamuoyu, Türkiye'de yaşanan operasyonu manşetlerine taşıyarak gündeme getirdi.

Reuters, "Son Dakika" diyerek duyurdu

İngiltere merkezli haber ajanslarından Reuters, haberde, "Türk yetkililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğerlerini bir soruşturma kapsamında gözaltına alma emri verdi" ifadesini kullandı.

Ajansın "son dakika" ibaresiyle paylaştığı haberde, "Sabahın erken saatlerinde İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te bir gerekçe söylemeden gözaltına alınmak üzere olduğunu duyurdu" denildi.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakibi terör örgütüne destek ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı" denilirken bu gelişmenin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma kararını açıklamasından sonra alındığı hatırlatıldı.

Reuters ayrıca İstanbul Valiliği'nin dört gün boyunca bütün eylemleri yasaklama kararı aldığını da duyurdu.

CNN: Erdoğan'ın kritik rakibi gözaltına alındı

ABD merkezli CNN, İmamoğlu'nun gözaltına alındığını Anadolu Ajansı'na dayandırarak aktardı.

Haberde bu kararın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasından sonrasında alındığı belirtildi. Haberde ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin diplomasının da bir gün önce iptal edildiği hatırlatıldı.

Bloomberg: Erdoğan'ın karşısına çıkmayı engelleyebilir

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de gözaltıyı mercek altına aldı. Bloomberg'in haberinde, "İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal etmesinden sonra evinde gözaltına alındı. 54 yaşındaki İmamoğlu, Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri ve Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olarak biliniyor" denildi.

Bloomberg, "Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028'de olması planlanıyor fakat erken seçim olası" ifadesine yer verdi.

Fransız medyası "Flaş" uyarısıyla haberi paylaştı

Fransız medyası da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını okurlarına "flaş" diyerek duyurdu.

Ülkenin saygın gazetelerinden Le Soir, "İstanbul'un muhalif belediye başkanı tutuklandı" başlığıyla gelişmeyi aktarırken İmamoğlu'nun açıklamalarına yer verdi.

Le Monde gazetesi ise İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını okurlarına "flaş" koduyla paylaştı.

Yunan basını manşetten verdi

Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından Kathimerini, İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasını internet sitesinin manşetinden verdi.

Haberde çok sayıda gazeteci ve iş insanının gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltına alınma sürecinin CHP'nin mitingi öncesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Financial Times: Erdoğan'ın rakibi gözaltına alındı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını internet sitesinin manşetinden verdi. Gazetenin Türkiye muhabirinin imzasıyla yayınlanan haberde, "İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olması bekleniyordu" denildi.

Haberde ayrıca İmamoğlu'nun İstanbul'daki yerel seçimleri iki kez kazandığı hatırlatıldı. Financial Times'ın haberinde, "Anketler, İmamoğlu'nu olası bir seçimde Erdoğan'ın önünde gösteriyor" denildi.

Financial Times muhabiri 2028'de seçim olacağına dikkat çekerken, erken seçim tartışmalarının da gündemde olduğu vurgulandı.