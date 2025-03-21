İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler dış basına nasıl yansıdı?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarından 88 kişinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan eylemler dış basında da geniş yankı uyandırdı.

Saraçhane'deki İBB binası önünde başlayan eylemler dün itibariyle ülke geneline yayıldı.

Reuters: Türkler toplanma yasağına rağmen protesto etti

Reuters, "Türkler protesto etti: Muhalefet, İstanbul Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına karşı çıktı" başlığıyla verdiği haberde şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun antidemokratik bir şekilde gözaltına alınmasını protesto etmek için sokaklarda toplanma yasağına rağmen protestolarını artırdı.

Bazı protestocular Ankara, İzmir ve İstanbul'da üniversiteler de dahil olmak üzere polisle çatıştı ve yetkililerin ülke çapında birçok caddeyi kapatan barikatlar kurmasının ardından çok sayıda kişi İstanbul'daki bir belediye merkezinde toplandı."

BBC: Yasağa rağmen protestolar devam etti

BBC ise eylem yasaklarına rağmen sokakların dolduğunu vurguladı. BBC'nin haberinde polisin eylemcilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği de belirtilirken sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklananlar olduğuna dikkat çekildi.

The Guardian: "Bu adaletsizlikle ilgili"

The Guardian protestocuların "Bu adaletsizlikle ilgili" sözlerini manşete çıkardı. Üç günlük protestoların geniş bir derlemesini okuyucularına sunan The Guardian, eylemcilerle yaptığı konuşmaları da aktardı.

Buna göre protestocular yaşananların günlük siyasetin ötesinde bir anlam taşıdığını ve geleceklerine sahip çıkmak için meydanlara geldiklerini söylediler.

France 24: "Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi"

France 24 ise video paylaştığı haberde üç gündür yaşananları şu şekilde aktardı:

"Türk polisinin çarşamba günü İstanbul'un güçlü belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve 'terör' suçlamalarıyla gözaltına alması, muhalefetin öfkesine yol açarak siyasi amaçlı bir 'darbe' olarak nitelendirildi. Ana muhalefet partisi CHP'li İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi ve gözaltına alınması, partisinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendisini aday olarak göstermesinden birkaç gün önce gerçekleşti."