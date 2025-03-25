İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekili seçimi yarın İBB Meclisi’nde yapılacak. Kanun gereği ilçe belediye başkanları İBB Başkanvekili olamıyor. Başkanvekilinin İBB meclis üyeleri arasından seçilmesi gerekiyor.

CHP Nuri Aslan’ın adaylığına oy birliğiyle karar verdi

İBB Başkanvekilliği adayını belirlemek için Saraçhane'de Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP grubu, Nuri Aslan’ın adaylığına oy birliğiyle karar verdi.

Yarinki İBB Meclisi’ndeki seçimde Aslan oylanacak.

Meclis çoğunluğu CHP’de

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 185 sandalye ile çoğunluk CHP’de. AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. 1 üye de bağımsız.

Üçüncü turda bitebilir

Yine Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi aranacak. Bunun sağlanamaması durumunda üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yetecek. Mevcut sandalye dağılımına göre Aslan’ın üçüncü turda başkan vekili seçilmesi bekleniyor.

Nuri Aslan kimdir?

Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.