İnceleme başlatılmıştı: Ali Sunal, tepki çeken 'gazi skeci' hakkında konuştu

Show TV ekranlarında yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da sahnelenen bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan sözler sosyal medya büyük tepki uyandırmıştı.

Programın moderatörü Ali Sunal, tepkilerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sunal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının, doğrunun yanında oldu; haklıyı, doğruyu savundu. Buna böyle de devam edecek. Sosyal medyada gündem olduk, skeçte anlattığımız bir yanlış, bizim doğrumuz gibi kabul edilince iş gündeme düştü ve konu tartışmaya açıldı.

Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın, düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz."

İnceleme başlatılmıştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Eleştirilerin ardından skeci yayından kaldıran Güldür Güldür'ün sosyal medya hesaplarından özür mesajı yayınlanmış, Show TV de "söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediğini" söylemişti.