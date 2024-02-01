İnci Taneleri dizisinin Zerre'si Orkuncan İzan kimdir? Rol aldığı projeler neler?
Kanal D'de 25 Ocak Perşembe günü başlayan İnci Taneleri dizisinin Zerre'si Orkuncan İzan'ın kim olduğu merak ediliyor. Dizide Dilberin teyzesinin oğlunu canlandıran Zerre karakteriyle yer alan Orkuncan İzan, Güzel Günler, Yargı ve Hekimoğlu dizileriyle ekranlara gelmişti. Peki, Orkuncan İzan kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar...
1992 Ankara doğumlu Orkuncan İzan, ışık tasarımcı, tiyatro ve dizi-film oyuncusudur. Eğitim hayatının tamamını Ankara'da geçiren İzan, 2013’yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü bırakıp Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başlamıştır. Bilkent Üniversitesi MSSF Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri almıştır. RS İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Orkuncan İzan, 2010 yılında Fehim Paşa Kolay isimli tiyatro oyunuyla sahneye adım atmış sonra birçok tiyatro oyununda oynamıştır.
2019'daki mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşen İzan, Kadıköy Boa Sahne'de "Misket" isimli tiyatro oyununda oynamaya başlamıştır. "Yargı" ve "Hekimoğlu" dizilerinde konuk oyunculuk yaptıktan sonra "Güzel Günler" dizisinin ana kadrosuna dahil olmuştur. Şimdilerde ise Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı ‘’İnci Taneleri’’ dizisinde Zerre karakterine hayat vermektedir.
Aldığı ödüller
-Misket / Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2022 "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu"
Rol aldığı projeler
Tiyatro oyunları
-Misket - 2021
-Kuvayi Milliye Destanı - 2019
-Japon Kuklası - 2019
-La Ronde - 2018
-The Blue Hotel - 2018
-Japon Kuklası - 2017
-39 Basamak - 2017
-Lefty'i Beklerken - 2016
-Hitler ya da Özgürlük - 2014
-Müfettişler Müfettişi - 2010
-Fehim Paşa Konağı - 2010
Diziler
-İnci Taneleri - 2024
-Güzel Günler - 2022
-Yargı - 2022
-Hekimoğlu – 2020