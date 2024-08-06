Instagram açılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'a getirilen yayın yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunç, yayın yasağı için mahkeme kararının olup olmadığına yönelik soruya, "Kanunda çeşitli sorumluluklar var. BTK'nın yetkileri var, başkana verilen yetkiler var. Katalog suçlarla ilgili internette suça ilişkin verilmiş yetki var. BTK, ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Yayın durdurma yetkisi var. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine bildirmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. BTK'nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Bildirimde bulunuldu. İlgili kuruluş BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları çıkarırsa sorun ortadan kalkar." yanıtını verdi.