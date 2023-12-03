Interpol arıyordu: Thieves in Law suç örgütü yöneticisi Shamil Amirov İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığının tespit edildiğini belirtti.

Kafes-15 operasyonuyla yakalanan Amirov'un Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden olduğunu kaydeden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."



