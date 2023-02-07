İNTES Başkanı Koloğlu: Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız

ANKARA (EKONOMİ)-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerden dolayı derin üzüntü içinde olduklarını belirten Celal Koloğlu, “En büyük temennimiz bu felaketin en az can kaybıyla atlatılması ve arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde başarıya ulaşmasıdır” dedi.

Depremin yaralarının en kısa zamanda sarılabilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını bildiren Koloğlu, depremlerin bir daha yaşanmaması için kamu, özel sektör ve vatandaş olarak herkese büyük sorumluluk düştüğünü aktardı.