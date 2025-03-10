13 gündür eylem yapan İşçiler haklarını alabilmek için çatıya çıktı
Söz Konfeksiyon önünde 13 gündür eylem yapan işçilere, polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrası, işçiler arka kapıdan çıkarak çatıya tırmandı ve “Mehmet Fatih Akın gelmeden çatıdan inmeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundular.
Söz Konfeksiyon önünde, haklarını alamadıkları için 13 gündür eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Patron Mehmet Fatih Akın ile görüşme talepleri reddedilen işçiler, bunun üzerine Söz Konfeksiyon'un kapısında oturma eylemi başlattı.
İşçiler çatıya çıkarak eylem yaptı
13 gündür şirketin önünde eylem yapan işçilere, polis ekipleri müdahale ederken haklarını alamayan işçiler "Zerre kadar onurunuz varsa haklarımızı verin" dedi. Polis müdahalesinin ardından bazı işçiler çatıya çıktı. İşçilerin çatıya çıkmasının ardından polis ekiplerinin önlem aldığı bildirildi.