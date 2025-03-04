İSİG: Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti

İSİG, Şubat ayı işçi cinayetleri raporunu yayımlayarak, Şubat ayında en az 121 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Raporda, bu bilgilere büyük ölçüde ulusal basın (yüzde 74) ve işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından (yüzde 26) ulaşıldığı vurgulandı. 2025 yılı başından itibaren, Ocak ayında 178, Şubat ayında ise 121 işçinin yaşamını yitirmesiyle, toplam iş cinayeti sayısı 299’a yükseldi.

İSİG, son on yıl içinde her ay ortalama 145 ila 165 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şubat ayında ölen işçi sayısının düşmesinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artmasından kaynaklanmadığını vurguladı. Şubat ayında iş cinayetlerinin azalmasının birincil nedeni, kış koşullarının ağır geçmesiyle inşaat ve tarım sektörlerindeki çalışmaların azalması. İkinci neden ise sanayide ve fabrikalarda ölen işçilerin bilgilerinin eksik olması, bu nedenle iş cinayetlerinin tam olarak tespit edilememesi.

Sanayide 55 işçi, hizmette 34 işçi, inşaatta 19 işçi ve tarımda 13 işçi hayatını kaybetti

Raporda "İş Cinayetlerine, düşük ücretlere, işten atılmalara ve çocuk işçiliğe karşı mücadele" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

"Şubat ayında taşımacılık, inşaat, ticaret, metal, tarım işkollarındaki ölümler ilk sıralarda yer alıyor. İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 55 işçi, hizmette 34 işçi, inşaatta 19 işçi ve tarımda 13 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin nedenlerinde ilk sırada trafik, servis kazaları var. Bu ölümlerin yarısını taşımacılık işkolundaki şoförler; diğer yarısını ise fabrikalara, inşaatlara ve işyerlerine giderken devrilen servislerdeki işçiler oluşturuyor. İkinci sırada her işkoluna yayılan bir şekilde ezilme, göçük ve üçüncü sırada ise esas olarak inşaatlarda görülen yüksekten düşmeler yer alıyor. İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçiydi. Kadınların üçü hizmet, ikisi tarım, biri sanayi ve biri inşaat sektöründe çalışıyordu.

4 çocuk işçi hayatını kaybetti

Şubat ayında 4 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçiler ticaret, metal, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu. Bu noktada 'çocuk işçiliği ile mücadele' için rapor, açıklama, etkinlik vb. adımları atmaya başladığımızı, önümüzdeki günlerde çalışmayı yoğunlaştırıp yaygınlaştıracağımızı belirtelim. Bu ay 50 yaş ve üzeri ölen işçilerin oranı tüm iş cinayetlerinde yüzde 43’e ulaştı. Emekli olamama, emeklilik süresini bekleme ya da emekli olup 15 bin lira gibi düşük bir ücret alma… yani genel anlamda yoksulluğa itilen bir yaşlı işçi kitlesi, güvencesiz ve yaşına uygun olmayan işlerde çalışmaya zorlanıyor ve bu da iş cinayetleri ile sonuçlanıyor.

4 göçmen işçi hayatını kaybetti

Şubat ayında 4 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Iraklı, biri Özbekistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçiler tarım, ticaret ve genel işler işkollarında çalışıyordu. Ölen işçilerin 4’ü (yüzde 3,3) sendika üyesi, 117’si (yüzde 96,7) sendikasız. Sendikalı işçilerin ikisi enerji, biri çimento ve biri belediye işkollarında çalışıyordu."

İstanbul birinci sırada

İSİG raporuna göre iş cinayetleri, özellikle büyükşehirlerde ve sanayileşen Orta Anadolu şehirlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir gibi şehirler, iş cinayetlerinin en sık görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. İşçilerin, sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığı bu süreçte, sermaye için en önemli hedeflerden biri de işçilerin örgütlenmesini engellendiği ifade ediliyor.

Rapor, sendika karşıtlığının önemli örneği olarak BirTek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasından söz ediyor. Olay, şubat ayında Gaziantep’te yaşandı. Başpınar tekstil işçilerinin gerçekleştirdiği eylem, bir yandan polis müdahalesi ve patronların baskılarıyla zorluklarla karşılaşırken, diğer yandan BirTek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in mücadelesine öncülük etmesi nedeniyle tutuklanmasıyla dikkat çekti.