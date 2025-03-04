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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic hakkında soruşturma

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic hakkında, ülkesinde kültürel alana zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic hakkında soruşturma
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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e soruşturma başlatıldı.  

NTV Spor'un haberine göre ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

İncelemelerde alanın zarar gördüğü belirtildi

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."

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