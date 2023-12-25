İSKİ veriyi açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49,34 iken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51,65’e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26,13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

25 Aralık'ta İSKİ'nin verilerine göre; İstanbul barajlarında son durum şöyle:

Büyükçekmece: Yüzde 42,37

Sazlıdere: Yüzde 32,64

Istarancalar: Yüzde 70,02

Kazandere: Yüzde 46,57

Pabuçdere: Yüzde 26,13

Ömerli: Yüzde 69,61

Darlık: Yüzde 62, 37

Elmalı: Yüzde 85

Terkos: Yüzde 41, 45

Alibey: Yüzde 62, 58