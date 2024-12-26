Isparta'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/lG4whmPq2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi