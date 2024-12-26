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Isparta'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Isparta'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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