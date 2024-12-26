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Suriye'de istihbarat başkanı belli oldu

Suriye’deki yeni yönetim, İstihbarat Servisi Başkanlığı görevine 37 yaşındaki Enes Hattap’ın atandığını açıkladı. Hattap’ın, Şam’ın kuzeydoğusunda bulunan Jayrud kasabasında doğduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Suriye'de istihbarat başkanı belli oldu
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Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atama yapıldığını duyurdu. Hattap'ın İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı olduğu kaydedildi.

Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gitti

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kurucuları arasında yer alan Enes Hattap, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte. Hattap'ın da tıpkı eş-Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı.

 Çok sayıda operasyona da liderlik etti

2013 yılında eş-Şara'nın korumalarından olan Hattap, 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındı. HTŞ'nin dönüşüm sürecinde gösterdiği duruşla eş-Şara'ya yardımcı olan Hattap, İdlib'de terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik çok sayıda operasyona da liderlik etti.

37 yaşındaki Hattap'ın doğum yerinin, Şam'ın kuzeydoğusundaki Jayrud olduğu ifade edildi.

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