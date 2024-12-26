ATAP başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (ETGB) yönetici şirketi ATAP’ın 2024 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Başkan Vekilleri Kenan Işık ve Eren Gönenli, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Onur Kaya, Prof. Dr. Edip Avşar, Prof. Dr. Hakan Demiral, Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Hakan Korkmaz ve Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken katıldı.

Toplantıda, ATAP bünyesinde yürütülen projeler, girişimcilerin çalışmaları ve 2025 yılı için planlanan faaliyetler değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyelerinin destekleri için teşekkür ederek, “2025 yılının ATAP ailesi ve Eskişehir için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgeleri sıralamasında büyük bir ilerleme kaydettiklerini söyleyen Saraç, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 2022 yılı endeks sonuçlarında 13 sıra birden yükselerek 25. sıraya yerleştiğini belirtti. Saraç, “Bu kıymetli başarıda en büyük pay, bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız ve profesyonel yönetim kadromuzun olduğunu belirtmek istiyorum. ETGB olarak, bu gelişmeyi sadece bir sıralama yükselmesi olarak değil, Eskişehir’in teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyan önemli bir gelişme olarak görüyoruz. 2023 ve 2024 yılı verileri açıklandığında, bu başarıyı daha da ileriye taşıdığımızı göreceğiz” diye konuştu.

2024 yılı performansını da değerlendiren Saraç, 2023 yılında 5,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılı sonunda bu rakamın 7 milyon dolara çıkmasını hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında firmaların toplam cirosunun 889 milyon TL’ye ulaştığını, 2024 yılı sonunda ise bu rakamın 1,2 milyar TL’yi aşmasının beklendiğini belirtti.

Saraç son olarak ise, “Bu başarılar, siz değerli yönetim kurulu üyelerimizin destekleri, firmalarımızın özverili çalışmaları ve bölgemizin dinamizmi sayesinde gerçekleşiyor. Hep birlikte, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni Türkiye’nin en önde gelen teknoloji merkezlerinden biri haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarımızın artarak devam etmesini dilerim” ifadelerinde bulundu.

Toplantı, Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken'in aralık ayı gündemine dair sunumu ve yönetim kurulu ile görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu.