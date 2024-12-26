Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya düzenlemesinde yaş doğrulama sistemi geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukların sosyal medyadan korumak için çalışmalar yaptıklarını ve yaş sınırının 16 yaş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Göktaş, platformlara giriş için yaş doğrulama sisteminin getirileceğini açıkladı.

"Sosyal medyada yaş doğrulama sistemi getirilecek"

Anadolu Ajansı'nın editör programına katılan Bakan Göktaş, çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dikkat çekerek, "Şu anda bu konuda mevzuat eksikliğimiz var. Bakanlığımızın öncülüğünde ilgili kurumlarla çalışmalarımızı başlattık. Çocuklarımızın hem zihinsel hem de psikolojik gelişimlerini ciddi manada etkiliyor. Biz 16 yaş olarak belirledik. Ancak biz de sosyal medya platformlarını sorumluluk yükleyen bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bir kılavuz çalışmamız var, kişisel verileri de açıkçası bu konuda çok önemli. Onlara yaş doğrulama sistemi getirmemiz gerekiyor. Bizim bu konudaki çalışmalarımız 16 yaş olarak belirlendi" dedi

"Platformlar filtreleme ile içerikleri kontrol edebiliyor"

"12 yaşındaki bir çocuk sosyal medya kullanmayacak mı?" sorusuna da Bakan Göktaş, "Kullanabilecek ve dolaşabilecek. Sosyal medya dediğimiz belli başlı platformlar zaten. Biz dijital dünyanın çeşitli algoritmalarla belli başlı içerikleri kontrol altına alabildiğini çok iyi biliyoruz. Filistin örneğinde hepimiz bunu yaşadık. Çocuklara zarar verecek içerikleri doğru kontrol edilmesi, kendileri tarafından filtrelenmesini isteyeceğiz. Ebeveynlere de burada tabi ki sorumluluk düşüyor. Mevzuata uymayana da tabi ki ceza ve yatırım uygulanacak. Sosyal medya şirketlerine sorumluluk yüklüyoruz. Uzmanlarla, aileler ve çocuklarla bir araya geldik. Akademik çalışmalar da bu mevzuat eksikliğini ortaya koydu" diye konuştu.