  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Israrcı eski nişanlıya Yargıtay'dan şok karar
Takip Et

Israrcı eski nişanlıya Yargıtay'dan şok karar

Yargıtay, Sakarya'da barışmak istediği eski nişanlısına çok sayıda "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Israrcı eski nişanlıya Yargıtay'dan şok karar
Takip Et

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı.

Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı.

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Gündem
CHP lideri Özel: Son seçimin birinci partisiyiz, artık sokakta çok daha güçlüyüz
CHP lideri Özel: Son seçimin birinci partisiyiz, artık sokakta çok daha güçlüyüz
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içeriyor
'Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içeriyor'
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü 127 yaşında hayatını kaybetti!
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü 127 yaşında hayatını kaybetti!
Fiyat etiketlerine devrim niteliğinde düzenleme geliyor
Fiyat etiketlerine devrim niteliğinde düzenleme geliyor
Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılıyor! Teklif hazırlandı
Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılıyor! Teklif hazırlandı