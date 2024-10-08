İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Adalet Bakan Yardımcısıyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek göreve başladı.

Adliyenin A kapısında karşılandı

Çok sayıda Başsavcı vekili, Savcı ve Hakim, Başsavcı Gürlek’i adliyenin A kapısında karşıladı. Burada Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Gürlek’e çiçek verdi. Karşılama ve tebriklerin ardından Başsavcı Gürlek adliyeye giriş yaptı.