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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi’ne gelerek göreve başladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Adalet Bakan Yardımcısıyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek göreve başladı.

Adliyenin A kapısında karşılandı

Çok sayıda Başsavcı vekili, Savcı ve Hakim, Başsavcı Gürlek’i adliyenin A kapısında karşıladı. Burada Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Gürlek’e çiçek verdi. Karşılama ve tebriklerin ardından Başsavcı Gürlek adliyeye giriş yaptı.

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