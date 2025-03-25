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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı iddiası asılsız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane'deki gösteriler sırasında polisle göstericiler arasında herhangi bir anlaşma yapılmadığını bildirdi. Açıklamada, "Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir" denildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı iddiası asılsız
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığını yalanladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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