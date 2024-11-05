İstanbul İl Müftülüğü duyurdu: Sabah namazı saatlerinde düzenleme
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitlerinde önemli bir değişiklik yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 Salı gününden 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sabah ezanı imsak vaktiyle birlikte okunacak.
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 salı gününden 29 Mart 2025 cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.
Cemaatle namaz 06:06'da kılınacak
Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 05:36'da okunacak, cemaatle namaz ise 06:06'da kılınacak.
Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.