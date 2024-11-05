İstanbul İl Müftülüğü duyurdu: Sabah namazı saatlerinde düzenleme

İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 salı gününden 29 Mart 2025 cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.

Cemaatle namaz 06:06'da kılınacak

Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 05:36'da okunacak, cemaatle namaz ise 06:06'da kılınacak.

Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.