Dev bankalar TCMB'nin enflasyon hedefinde yükseliş bekliyor

TÜİK, Ekim 2024 enflasyon verilerinin ardından yabancı kurumlar değerlendirmelerini yayımlamaya devam ediyor.

Citi, Morgan Stanley, BofA ve Capital Economics’in ardından Alman devi Deutsche Bank ve İngiliz bankası HSBC de beklentilerini açıkladı.

Deutsche ve HSBC, 2024'te TCMB’nin faiz indirimi için alan olmadığı görüşünü açıklarken, Deutsche Bank analistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, para politikasında gevşemenin 2025 Ocak ayında başlayacağı öngörüsünü sürdürdü.

Deutsche analizinde, ekim enflasyonunun eylül sonrası yukarı yönlü sürprize işaret ettiğini ancak detaylarda ılımlı görünüm olduğu belirtilirken, gıda enflasyonunda yukarı yönlü seyre dikkat çekildi.

Enflasyonda beklenti yükseldi

Deutsche Bank, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, 2024 yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 44'ten 45'e, 2025 beklentisini de yüzde 25'ten 25,4 seviyesine çıkardı.

Banka, faiz indiriminin de 2024'ün geri kalan bölümünde olasılığının düştüğünü açıklarken, daha önce de öngörüldüğü gibi parasal gevşemenin 2025 Ocak ayında kademeli olarak başlayacağı görüşünü yineledi.

HSBC, bu yıl faiz değişimi beklemiyor

İngiliz banka HSBC, enflasyon değerlendirmesinde, TCMB'nin bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceği öngörürken, " Enflasyonu etkileyen faktörler yavaşça değişiyor ancak momentum halen yüksek" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon verilerinin detaylarında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüzde 7 ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki yüzde 2,2 oranındaki artışlara dikkat çekilirken, giyecek fiyatlarındaki artışın da ivmeyi hızlandırdığına işaret edildi.

HSBC, yılsonu enflasyon öngörüsü olan yüzde 44,5 seviyesini korudu.

TCMB’den enflasyon hedefinde revizyon bekleniyor

İki kurum da 8 Kasım’da yapılan enflasyon raporu toplantısı ve sunumunda, TCMB'nin 2024 sonu için yüzde 38, 2025 sonu için de yüzde 14 seviyesinde olan enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesini beklendiğini açıkladı.