  3. İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması: 10 gözaltı

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti.

Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

