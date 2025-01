İstanbul trafik sıkışıklığında dünya lideri, ama trafikte Türkiye’nin en güvenli şehri

İstanbul, trafik sıkışıklığı konusunda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD veri şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'da yaklaşık 5.5 milyon aracın bulunduğu megakentte bir kişi yılda 105 saatini trafik sıkışıklığına harcıyor. Ancak, yaralanmalı ve ölümlü kaza verileri incelendiğinde, İstanbul Türkiye'nin en güvenli trafiğe sahip ili olarak dikkat çekiyor.

Yılda 5 bin 614 kişi trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi

Türkiye’de 2012-2023 yılları arasında meydana gelen trafik kazası sayısı yıllık ortalama 1 milyon 209 bin 693 olarak kaydedildi. TÜİK’in "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri"ne göre, yılda 5 bin 614 kişi trafik kazalarına bağlı olarak hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor, yani yılda 3 milyon 467 bin 320 kişi yaralanıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Dr. Umut Aydın’ın Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan çalışması, bu sorunun il bazında nasıl değişkenlik gösterdiğine dair önemli bulgular sunuyor. 2022 yılına ait karayolu trafik kazası verileri üzerinden yapılan araştırma, kaza risklerinin bölgesel farklar gösterdiğini ortaya koyuyor.

Riskli ve risksiz iller…

İllerin trafik kazası riskinin tespitinde ise trafik kazası, can kaybı ve yaralanma sayılarına ek olarak 1 milyon nüfus başına kaza sayısı, can kaybı, yaralı sayısı; 1 milyon araç başına can kaybı ve yaralı sayısı ile 1 milyon otomobil başına can kaybı ve yaralı sayısı parametrelerinden yola çıkılıyor. Tüm bunlar sonucunda açığa çıkan şey şu: İstanbul, Türkiye’nin en güvenli iliyken Bingöl, en riskli trafiğe sahip. İstanbul’la birlikte Zonguldak, Ankara, Bursa, Gaziantep, Muş, Trabzon, İzmir, Tekirdağ ve Karaman; Türkiye’nin en güvenli trafiğine sahip olan on ili. Bu illerin güvenli olma sebebi, bu illerde gerçekleşen trafik kazaları ve bu kazalarda yaşamını yitirenler ile yaralananlar sayısıyla il nüfusu, özel otomobil ve araç sayısı birbirine oranlandığında ortaya çıkan değerin ülke geneline göre daha az olması. Siirt, Çankırı, Aksaray, Burdur, Hakkari, Şırnak, Gümüşhane, Bitlis, Tunceli ve Bingöl’de gerçekleşen kazalarda ise nüfus, özel otomobil ve araç sayısına kıyasla diğer illere göre daha fazla can kaybı ve yaralanma meydana geliyor.

Trafiği en güvenli 10 il

İstanbul

Zonguldak

Ankara

Bursa

Gaziantep

Muş

Trabzon

İzmir

Tekirdağ

Karaman

Trafiği en güvensiz 10 il

Bingöl

Tunceli

Bitlis

Gümüşhane

Şırnak

Hakkari

Burdur

Aksaray

Çankırı

Siirt