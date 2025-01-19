Cunda’nın ödüllü lezzet durağı Bursa'da

Ege Denizi'nin sunduğu eşsiz güzelliklerin ve tarihi dokunun önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık ve Cunda adası, aynı zamanda bir gastronomi merkezi olarak da öne çıkıyor. Bölgenin kendine özgü mutfağı, zeytinyağlı otlar, taze deniz ürünleri ve Rum esintileri taşıyan mezelerle zenginleşiyor. Ege mutfağının geleneksel lezzetlerini modern bir sunum ve anlayışla harmanlayan Teo's Cunda Restaurant, artık Bursa'da da adından söz ettiriyor. Restoranın kısa süre önce kazandığı dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden biri olan Gault&Millau’da "Sea Food" kategorisindeki 1 Toque (şapka) ödülü, bu başarının tesadüf olmadığının bir göstergesi. Ayvalık şubesinin kışın kapalı olması nedeniyle, bu önemli başarıyı kutlamak üzere Bursa'daki restoranda bir davet düzenlendi.

Yerel otlar ve balıklar

Lezzetleri karı-koca Zeynep ve Mehmet Çolak şeflerin elinden çıkan restoranın yerel ve sürdürülebilir ürünlere verdiği önem menüsünden itibaren fark ediliyor. Ege'nin verimli topraklarında yetişen taze otlar, mevsiminde yakalanan balıklarla yemeklerin kalitesini artırmak hedefleniyor. Menüde yer alan kabak çiçeği dolması, Rum favası, avokadolu karides gibi mezeler, levrek lokum ve ızgara ahtapot gibi ara sıcaklar bunlardan birkaçı. Teo's Cunda'nın öne çıkan lezzetlerinden biri de balık çorbası.

Teo's Cunda'nın işletmecileri Kayhan Ezer ve İsmail Polat. Gault&Millau ödülünü değerlendiren Ezer, bu başarının özverili çalışmalarının ve yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu vurguluyor. Polat ise, yerel ve sürdürülebilir ürünlerle Ege mutfağını daha geniş kitlelere tanıtma hedeflerini dile getiriyor.