Yıldız Holding, koleksiyonunu toplumla buluşturmaya devam ediyor

Yıldız Holding, zengin koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor. Holding bünyesindeki İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) fiziksel ve manevi özelliklerini tasvir eden hilye-i şerifler, "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" adlı özel bir kitapta bir araya getirildi. Bu değerli eserdeki hilyelerden oluşan bir seçki de Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Yıldız Holding yöneticilerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında eserleri bulunan hattatlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.Törende bir konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla hareket ettiklerini ve Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri toplumla buluşturmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Tütüncü, "Bu koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri 'Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler' adlı bir kitapta topladık. Kitapta yer alan eserlerden oluşan özel bir seçkiyi de Çamlıca Kampüsümüzde ziyarete açtık. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) güzel ahlakı ve örnek davranışları, bu hilyeler aracılığıyla daha geniş kitlelerce görülsün ve anlaşılsın istedik. Farklı asırlarda yaşamış hattatlarımızın kaleminden çıkan, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmek isteyen tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” isimli kitabın kapağı

Gelenekten günümüze

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören'in 10 aylık çalışması sonucu ortaya çıkan "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabı, hilye sanatının zengin tarihine ışık tutuyor. Kitapta, Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır gibi Osmanlı döneminin ünlü hattatlarının eserlerinin yanı sıra Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk gibi günümüzün hattatlarının eserleri de yer alıyor. Toplamda 35 sanatçının 47 hilye-i şerifinin bulunduğu kitap, sanatseverler için kaynak niteliği taşıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü

Mart sonuna kadar açık

"Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki, 28 Mart tarihine kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi gezmek isteyenler, (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alarak 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar.