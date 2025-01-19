Altın Kaşık’lar sahiplerinde!

6. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, Four Seasons Hotel Sultanahmet'te gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Mutfak Dostları Derneği tarafından düzenlenen ve Jumbo'nun katkılarıyla gerçekleştirilen gecede bu yıl 12 ana kategori dalındakilerin yanı sıra iki özel ödül verildi. Türk gastronomisine değer katan isimler ve mekânların ödüllendirildiği etkinlikte "Yılın Türk Şefi" ödülüne Bahtiyar Büyükduman layık görüldü. "Yılın Yabancı Şefi" ödülünü ise Carlo Bernardini kazandı. Genç yeteneklere verilen "Yılın Genç Şefi" ödülünün sahibi ise, yaratıcılığıyla dikkat çeken 26 yaşındaki Ecem Karakuş oldu.

Diğer ödül sahipleri

Gecede ödül kazanan diğer isimler ve mekânlar ise şöyle:

Yılın Pasta Şefi: Ghislain Gaille bu ödüle layık görüldü.

Yılın Geleneksel Lokantası: Hatay mutfağının özgün örneklerini sunan Ali Mürdün ödüllendirildi.

Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Japon mutfağının seçkin örneklerini İstanbullularla buluşturan Sankai by Nagaya ödülün sahibi oldu.

Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Denizli'den Hüsamettin Usta Kocabaylar Kebap bu kategoride ödüle layık görüldü.

Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi: İzmir'in köklü pastanelerinden Sevinç Pastanesi ödülün sahibi oldu.

Yılın Ürün Satış Noktası (Yiyecek & İçecek): Doğal Dükkân ödüllendirildi.

Yılın Gastronomi Kitabı: Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Feridun Ügümü’nün hazırladığı Hünkâr ve Silva Özyerli’nin kaleme aldığı Amida’nın Ruhu adlı eserler, gastronomi kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı ödüle layık görüldüler.

Yılın Dijital Yayını: Mutfaktan Sesler - MSA, dijital platformlardaki başarısıyla ödül kazandı.

Yılın Servis Ödülü: Sunset Grill&Bar, bu kategoride ödülün sahibi oldu.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur

Özel ödüller

Jüri Özel Ödülü; ülkemizde eğittiği şeflere yalnızca teknik bilgi değil aynı zamanda yaratıcı bir vizyon ve mesleki tutku kazandırmadaki katkıları sebebiyle uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Erich Ruppen’e verildi. Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü’nü ise, kariyerine Tekel'de başlamış ve özelleşme sürecinden sonra da sektöre destek olmaya devam etmişti Mehmet Başkaya aldı.

“Tüm boyutlarıyla izliyoruz”

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur, yaptığı konuşmada Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri'nin gastronomi dünyasında sürdürülebilir ve tarafsız bir referans noktası olma amacıyla yola çıktığını ve bu yıl "Yılın Servis Ödülü" kategorisinin eklenmesiyle misafir deneyimini oluşturan unsurlara dikkat çekmek istediklerini belirtti. Sungur şöyle devam etti:

“Bugün geldiğimiz noktada gastronomide başarı dediğimizde şeflerden, restoranlardan, eğitimden, sağlıklı bir tedarik zincirinden, tarımdan, yerel ve özgün üretimden, servisten, turizmden, yeme-içme kültüründen, yaratıcılık ve dünyaya entegrasyondan; kısacası oldukça kompleks ve katmanlı bir konudan bahsettiğimizi biliyoruz. Bu alanı tüm boyutlarıyla yakından izleyerek, tüm projelerimizi ülkemizin bu alandaki potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesine ve bu konudaki bilinçli kitlenin artmasına katkı sunma vizyonu ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”