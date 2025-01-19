Tekfen Filarmoni, yeni yılı klasik müzik ziyafetiyle kutluyor!

Türkiye'nin önde gelen özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, yeni yıla coşkulu bir başlangıç yapıyor. Daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, İzmir, İstanbul, Taşkent ve Semerkant’ta gerçekleştireceği dört konserde Rus piyanist Denis Kozhukhin'i ağırlıyor.

Virtuöz piyanist

Tekfen Filarmoni'ye bu müzikal yolculukta eşlik edecek isim, kuşağının önde gelen virtüözlerinden Denis Kozhukhin. Tekniği, duygusal derinliği ve incelikli yorumlarıyla öne çıkan Kozhukhin, klasik müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Madrid'deki Reina Sofía Müzik Okulu'nda Dmitri Bashkirov ve Claudio Martínez Mehner gibi usta isimlerden eğitim alan Kozhukhin, müzikal yolculuğuna Lake Como Uluslararası Piyano Akademisi'nde devam etti. Sanatçı, 2010 yılında Uluslararası Kraliçe Elizabeth Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarısından sonra Kudüs Müzik Festivalleri, BBC Proms gibi prestijli organizasyonlarda sık sık sahne alan Kozhukhin, birçok ünlü orkestra ve şefle çalışma fırsatı buldu.

Zengin bir repertuvar

Konser programında, klasik müzik repertuvarının sevilen eserleri yer alıyor. Tekfen Filarmoni, Rachmaninov'un duygusal ve teknik açıdan zorlayıcı 3 No'lu Piyano Konçertosu'nda solist Denis Kozhukhin'e eşlik edecek. Bu eserin yanı sıra, Türk besteci Ferit Tüzün'ün "Türk Kapriçyosu" adlı eseri de dinleyicilerle buluşacak. Konserin finalinde ise, Beethoven'ın en popüler ve etkileyici senfonilerinden biri olan 5 No'lu Senfoni’si seslendirilecek.

Daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov (solda) ve Rus piyanist Denis Kozhukhin

Üç ülkede, dört şehirde

Tekfen Filarmoni'nin yeni yıl konserleri, 28 Ocak'ta İzmir'de başlayacak. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek konserin ardından, orkestra 29 Ocak'ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Tekfen Filarmoni ve Denis Kozhukhin, müzikal yolculuklarına Özbekistan'da devam edecek. 31 Ocak'ta Taşkent'te Palace of International Forums'da bir konser verecek olan orkestra, son olarak 1 Şubat'ta Semerkant Viloyatı Musiqali Drama Teatri'nde sahne alacak.

Biletler satışta

Tekfen Filarmoni'nin yeni yıl konserlerinin biletleri, [bilet satış noktaları] ve [online bilet satış platformu] adresinden temin edilebiliyor.