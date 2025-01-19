FSUMMIT ile turizm ve gastronomi sektöründe "çeşitlilik" rüzgârı esecek!

Antalya’da NEST Kongre Merkezi, 1-2 Şubat tarihlerinde turizm, gastronomi ve ağırlama sektörünün önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sözen Organizasyon tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT 2025, “Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla sektörün nabzını tutacak.

Türkiye'yi global arenada bir turizm ve gastronomi merkezi olarak konumlandırmayı hedefleyen FSUMMIT, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öne çıkan başlıklar

Kültürel Çeşitlilik ve Ağırlama: Farklı kültürlerden gelen misafirlerin beklentileri, hizmet anlayışına nasıl yansıtılmalı? Kültürel çeşitlilik, otel ve restoranların sunduğu deneyimi nasıl zenginleştiriyor?

Teknolojinin Dönüştürücü Gücü: Dijitalleşme ve teknolojik yenilikler, ağırlama sektörünü nasıl etkiliyor? Misafir deneyimini kişiselleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için hangi teknolojilerden yararlanılabilir?

Misafir Beklentilerindeki Çeşitlilik: Değişen tüketici davranışları ve farklı segmentlerin ihtiyaçları, ağırlama sektöründe nasıl karşılanıyor? Kişiye özel hizmet anlayışı nasıl geliştirilebilir?

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Uygulamalar: Turizm ve gastronomi sektöründe sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir? Çevre dostu uygulamalar ve yeşil turizm trendleri nelerdir?

Sözen Organizasyon CEO’su Gökmen Sözen

Kimler yer alacak?

Zirve, geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak:

Otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri (şefler, F&B direktörleri, satın alma müdürleri), turizm yatırımcıları, seyahat acenteleri, gastronomi yazarları, turizm ve gastronomi alanında eğitim veren akademisyenler, sektör dernekleri ve STK temsilcileri.

Neler olacak?

Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller ve oturumlar, sektörün önde gelen isimleriyle networking fırsatları, ulusal ve uluslararası firmaların stant açacağı bir fuar alanı, workshop'lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimleri, sektördeki en son trendleri ve yenilikleri keşfetme imkânı etkinlikleri ile FSUMMIT 2025, turizm ve gastronomi sektöründe "çeşitlilik" rüzgârı estirecek!

https://f-summit.com/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir ve kaydınızı yaptırabilirsiniz.