Boğaziçi Üniversitesi’nin 112 yıllık Barok piyanosu yeniden hayat buluyor!

Boğaziçi Üniversitesi, 112 yıllık bir barok piyanonun yeniden canlanışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1913 yılında Mr. Cleveland H. Dodge tarafından üniversiteye bağışlanan Norman & Beard yapımı piyanoda, uzun süren bir restorasyon sürecinin ardından ilk konser verilecek.

19 Şubat'ta Albert Long Hall'de gerçekleşecek bir resitalde, piyanist Jacob Benda, bu tarihi enstrümanın büyüleyici tınılarını müzikseverlerle buluşturacak. Benda, Barok dönemden klasik döneme uzanan eserlerden oluşan zengin bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2024 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, sekiz ay süren titiz bir çalışmayla tamamlandı. Uzun süredir kullanılamaz durumda olan piyano, eski ihtişamına kavuşturularak müzik dünyasına geri döndü.

Jacob Benda kimdir?

Amerikalı orgcu ve konser piyanisti Jacob Benda, özellikle Barok ve Klasik dönem müziklerindeki uzmanlığıyla tanınıyor. Geniş bir repertuvara sahip olan Benda, solo ve orkestra eşliğinde performanslar sergiliyor. Aynı zamanda org eserlerinin yorumlanması ve tarihi orgların restorasyonu konusunda da uzman olan Benda, bu alanda uluslararası ödüllerin sahibi.