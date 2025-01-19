Aşk, fedakârlık ve kaderin operası sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonun ilk prömiyerini "La Traviata" ile yapacak. Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri, 23 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda perdelerini açacak.

Alexandre Dumas (oğul)'un "Kamelyalı Kadın" romanından uyarlanan "La Traviata", aşk, fedakârlık ve kader temalarını işleyen dokunaklı bir hikâyeyi anlatıyor. Verdi'nin müziğiyle hayat bulan bu başyapıt, opera tarihinin en sevilen ve en çok sahnelenen eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yeni bir yorum

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın yönettiği prodüksiyon, esere farklı bir bakış açısı getiriyor. Ayyılmaz, sanatın farklı dallarından beslenerek oluşturduğu yorumuyla, izleyicileri insan ruhunun derinliklerine yolculuğa çıkarıyor. Çağda Çitkaya'nın dekor tasarımı, Gizem Betil'in kostümleri ve Yakup Çartık'ın ışık tasarımı, eserin atmosferini güçlendiriyor.

Usta sanatçılardan oluşan kadro

"La Traviata"da Violetta Valery rolünü Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, Alfredo Germont rolünü Mert Süngü ve Ufuk Toker, Giorgio Germont rolünü ise Caner Akgün ve Serhat Konukman paylaşıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Alessandro De Marchi ve Zdravko Lazarov yönetiyor. Koro şefliğini Paolo Villa, koreografisini ise Kürşat Kılıç üstleniyor.