İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto: Bu kapı sadece bize mi kapalı?

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, okullarının ziyarete açılmasını ve kendilerine uygulanan fakülteler arası geçiş yasağını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi’nin ziyaretçilere açılmasına tepkiler sürüyor.

Öğrencilerden protesto

Rektörü protesto eden öğrenciler, hem okullarının 'randevulu müzeye' döndüğünü belirtirken hem de fakülteler arası geçiş yasağını protesto etti.

Bugün toplanan öğrenciler, Vezneciler'den okullarının tarihi kapısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Polisin, öğrencileri engellemeye çalıştığı buna rağmen öğrencilerin Beyazıt Meydanı'na çıktığı kaydedildi.

Ayrıca polisin, öğrencilerin okula girişine müsaade etmediği kaydedildi.

Meydanda toplanan öğrencilerin forum aldığı ve sonrasında oturma eylemine geçtiği açıklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, okulu ziyaretçilere açtığını duyurmuştu.

Zülfikar bu kararı, dünyanın artık ‘duvarsız üniversite’ konseptini tartıştığını söyleyerek, “Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz” diyerek vermişti.

Okulun ziyaretçilere açılmasıyla bir grup, dersin işlendiği bir amfiye girmiş, öğrencilerin uyarılarına rağmen fotoğraf çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yayınlayan okul yönetimi, 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatlerinin 13.00-16.00 arasına çekildiği duyurmuştu.

İstanbul Üniversitesi yönetiminin, dün fakülteler arası geçiş yasağı uyguladığı ve öğrencilerin kendi fakültesi haricinde başka fakültelere girişlerini engellediği belirtilmişti.