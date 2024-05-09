İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine dayanarak istanbul için bir uyarı yayınladı.

Valiliğin bildirisine göre, Cuma sabahından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde şiddetli rüzgarlar bekleniyor ve yüksek kesimlerde fırtına etkisi görülebileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şöyle;

“Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi, Rüzgar ve fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.”