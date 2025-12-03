İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor! Tarih verildi: 4 saatte 80 mm yağış bekleniyor

  1. Ekonomim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle İstanbul Avrupa yakasında pazar günü yoğun sağanak yağışların etkili olacağı duyuruldu. 4 saatte yer yer 80 mm yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul’da Pazar günü hava durumu belirgin şekilde değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle Avrupa yakasında yoğun sağanak yağış bekleniyor. 4 saatte yer yer 80 mm yağış beklendiği duyuruldu. Yağışların öğle saatlerinden itibaren başlayarak akşam boyunca aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Yağışlar hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte. Ayrıca, rüzgârın da zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor. 

Kıyılarda sağanak ve gök gürültüsü, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı ve buzlanma riski bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kayganlaşacak yollar, gök gürültülü sağanaklar nedeniyle oluşabilecek ani su baskınları ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

