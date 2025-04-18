İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin bu yılki kutlamalara ilişkin hazırlıkları netleşiyor. Dört büyük emek ve meslek örgütü, 1 Mayıs 2025'in kutlanacağı adresi bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Kadıköy İskele Meydanı üzerinde mutabakata varıldı

Sendika.org'un haberine göre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Koordinasyonu'nun, İstanbul Valiliği ile yürüttüğü görüşmelerin ardından yeni kutlama adresi için Kadıköy İskele Meydanı üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi. Koordinasyonun, karar doğrultusunda yarın İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunacağı bildirildi. Dörtlü, 1 Mayıs kararlarını 19 Nisan’da Beşiktaş’ta yapacakları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.