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İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu!
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin bu yılki kutlamalara ilişkin hazırlıkları netleşiyor. Dört büyük emek ve meslek örgütü, 1 Mayıs 2025'in kutlanacağı adresi bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Kadıköy İskele Meydanı üzerinde mutabakata varıldı

Sendika.org'un haberine göre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Koordinasyonu'nun, İstanbul Valiliği ile yürüttüğü görüşmelerin ardından yeni kutlama adresi için Kadıköy İskele Meydanı üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi. Koordinasyonun, karar doğrultusunda yarın İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunacağı bildirildi. Dörtlü, 1 Mayıs kararlarını 19 Nisan’da Beşiktaş’ta yapacakları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

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