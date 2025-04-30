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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı

1 Mayıs'ta Taksim'de provokasyon planladıkları tespit edilen 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yarın kutlanacak olması nedeniyle güvenlik tedbirleri artırılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim Meydanı ve çevresine yönelik yasaklara rağmen toplanma çağrısı yapanlara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 14'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital materyallere el konuldu

Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Kentte dün de benzer bir operasyon gerçekleşmiş, 76 kişi gözaltına alınmıştı.

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