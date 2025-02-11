  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da Akasya AVM'de yangın
Takip Et

İstanbul'da Akasya AVM'de yangın

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Acıbadem semtinde bulunan Akasya AVM'de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahale etmesinin ardından kontrol altına alındı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da Akasya AVM'de yangın
Takip Et

Üsküdar Acıbadem’de bulunan Akasya AVM’de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın sırasında metro çıkış katına yoğun duman dolarken, AVM içerisindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yangın kontrol altında

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayrıntılar gelecek...

Gündem
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
AFAD'dan açıklama geldi: Tsunami dalgaları Türkiye'ye ne kadar sürede ulaşır?
AFAD'dan açıklama geldi: Tsunami dalgaları Türkiye'ye ne kadar sürede ulaşır?
İstanbul genelinde okullar yarın tatil edildi
İstanbul genelinde okullar yarın tatil edildi
İzmir'de AFAD teyakkuza geçti! 70 kişilik ekiple deprem hazırlığı başladı
İzmir'de AFAD teyakkuza geçti! 70 kişilik ekiple deprem hazırlığı başladı
Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bloomberg: Rusya ve Türkiye, nükleer santral ödemesi için gaz takasını görüşüyor!
BLOOMBERG DUYURDU: