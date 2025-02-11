Bulls GSYO halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arzı geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Bulls Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada halka arz edilecek olan 72.500.000 TL nominal değerli payların 14.02.2025 – 17.02.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacağı paylaşıldı.

Bulls Girişim, 12,18 TL fiyatla halka arz olacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 27,05, halka arz büyüklüğü ise 883 milyon TL olarak belirlendi.

Halka arz sürecinde toplamda 72.500.000 lotun dağıtımı gerçekleştirilecek. Şirket satış yöntemi olarak borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yöntemini kullanacak.

İşte Bulls Girişim Sermayesi halka arz detayları...

Bulls Girişim Sermayesi ne iş yapar?

Midas'ın haberine göre Bulls Girişim Sermayesi 14 Temmuz 2021’de kuruldu. Şirketin ana hedefleri arasında; yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek yer alıyor.

Şirket ayrıca büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere; finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getirmek ve bu kapsamda Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağlama amacı taşıyor.

Şirket; sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübe ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.

Bulls Girişim Sermayesi halka arz fiyatı ne kadar?

Bulls Girişim Sermayesi halka arz fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi.

Bulls Girişim Sermayesi ne zaman halka arz olacak?

Bulls Girişim Sermayesi halka arz tarihi 14-17 Şubat (Cuma-Pazartesi) olarak belirlendi..

Bulls Girişim Sermayesi (borsa kodu) ne olacak?

Bulls Girişim Sermayesi sembolü “BULGS” olacak.

Bulls Girişim Sermayesi halka arz büyüklüğü ne kadar?

Bulls Girişim Sermayesi halka arz büyüklüğü 883 milyon TL.

Bulls Girişim Sermayesi halka açıklık oranı ne kadar?

Bulls Girişim Sermayesi halka açıklık oranı 27,05%. Toplamda 72 milyon 500 bin adet pay dağıtılacak.

Bulls Girişim Sermayesi kimin?

Bulls Girişim Sermayesi’nin sermayesinde 5% üzeri payı bulunan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 75%’i Bulls Yatırım Holding’e, 25%’i ise Kemal Akkaya’ya aittir.

Bulls Girişim Sermayesi katılım endeksine uygun mu?

Bulls Girişim Sermayesi katılım endeksine uygun değil.

Bulls Girişim Sermayesi halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?

Bulls Girişim Sermayesi bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Bulls Girişim Sermayesi finansal gücü

2024/9 hasılat: 2,2 milyar TL

2024/9 brüt kâr: 2,01 milyar TL

2023 hasılat: 602,6 milyon TL

2023 brüt kâr: 259,8 milyon TL

2022 hasılat: 349,9 milyon TL

2022 brüt kâr: 32,7 milyon TL

Bulls Girişim Sermayesi fiyat istikrarı ve hedefleri

30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

Bulls Girişim Sermayesi arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

40% Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım

50% Diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım

10% İşletme sermayesi