İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Levent semtinde bulunan AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Korkutan yangın Levent semtindeki Özdilekpark İstanbul'da çıktı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Gündem
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından birisi için imzalar atıldı