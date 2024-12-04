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İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Levent semtinde bulunan AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
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Beşiktaş Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Korkutan yangın Levent semtindeki Özdilekpark İstanbul'da çıktı.

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