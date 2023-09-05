İstanbul'da feci kaza: 4 çocuk öldü

Dün akşam saat 19.00'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki kamyon maddi hasarlı kaza yaparak yol ortasında durdu. Duran kamyonu fark eden ve içerisinde 6’sı çocuk 8 kişinin bulunduğu otomobil yavaşlayarak durdu.

Otomobilin arkasında seyir halindeki bir başka kamyon ise otomobili fark edemeyerek çarptı. Otomobil iki kamyon arasında ezildi. Yoldan geçen başka bir tır ve hafif ticari araç kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

Felaket gibi kazada, otomobilde bulunan ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan 8 kişiden, 4 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada konu ile ilgili kamyon ve tır sürücülerinden 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaparken araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.