İstanbul'da izinsiz günlük kiralık dairelere denetim! 269 daire mühürlendi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiralanan evlere yönelik yapılan denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyon ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekiplerince, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.
269 daire ile 2 ofis mühürlendi
Denetimde, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 269 daire ile 2 ofis mühürlendi.
İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı konutlarını kiraya verdiği belirlenen 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.