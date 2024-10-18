  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da izinsiz günlük kiralık dairelere denetim! 269 daire mühürlendi
Takip Et

İstanbul'da izinsiz günlük kiralık dairelere denetim! 269 daire mühürlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiralanan evlere yönelik yapılan denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da izinsiz günlük kiralık dairelere denetim! 269 daire mühürlendi
Takip Et

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyon ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekiplerince, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

269 daire ile 2 ofis mühürlendi

Denetimde, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 269 daire ile 2 ofis mühürlendi.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı konutlarını kiraya verdiği belirlenen 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.

BYD’nin Türkiye fiyatlarını açıklayacağı tarih belli oldu! BYD ucuzlayacak mı?BYD’nin Türkiye fiyatlarını açıklayacağı tarih belli oldu! BYD ucuzlayacak mı?Otomotiv

 

Amazon'dan yeni çalışma kuralı: Kabul etmeyenler ayrılabilirAmazon'dan yeni çalışma kuralı: Kabul etmeyenler ayrılabilirEkonomi

 

Gündem
‘Başsavcı kız arkadaşının eski sevgililerine keyfi soruşturma başlattı' iddiasına HSK'den inceleme
‘Başsavcı kız arkadaşının eski sevgililerine keyfi soruşturma başlattı' iddiasına HSK'den inceleme
Aksaray otobüs kazası ölenlerin isimleri belli oldu mu? Kimlikler, Valilik tarafından açıklanacak
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri valilik tarafından açıklanacak
Kişisel verileri çalanlara MİT'ten operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
Kişisel verileri çalanlara MİT'ten operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
Teröristlerin başına konulan ödül miktarı artırıldı! Enflasyon karşısında cazibesini yitirmişti
Terör listesinde arananların ihbar ödüllerine enflasyon zammı!
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde kritik konular masada
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde kritik konular masada
Köfteci Yusuf'ta ikinci kriz: İade başvuruları yağmaya başladı
Köfteci Yusuf'ta ikinci kriz: İade başvuruları yağmaya başladı