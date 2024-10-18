BYD’nin Türkiye fiyatlarını açıklayacağı tarih belli oldu! BYD ucuzlayacak mı?

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye'deki fiyatlarının açıklanacağı tarih netleşti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan BYD, ÖTV indiriminden muaf tutulacağı için büyük bir merakla bekleniyordu. Resmi açıklamada, fiyatların açıklanacağı tarih net olarak duyuruldu.

BYD’nin resmi açıklaması

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki büyük adımı için geri sayıma başladı. Şirketin, 4 Kasım’da İstanbul’da düzenleyeceği basın toplantısıyla Türkiye'deki resmi fiyatlarını açıklaması bekleniyor. BYD yetkilileri, bu etkinlikte önemli duyurular yapacaklarını belirtti. Etkinliğin, Türkiye’deki otomobil sektörü için yeni bir dönemin habercisi olması bekleniyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun tarafından yapılan daha önceki resmi açıklamada şunlara yer verilmişti: “BYD’nin marka lansmanını 2023 Ekim ayında yapmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise BYD’nin yatırım kararı büyük önem taşıyor. BYD’nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa’da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa’da tesisin inşa edileceği ilgili alanın ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişleme müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek.