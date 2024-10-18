Aksaray otobüs kazası ölenlerin isimleri belli oldu mu? Kimlikler, Valilik tarafından açıklanacak

Aksaray otobüs kazası ölenlerin isimleri belli oldu mu? Türkiye, güne kötü haberlerle uyandı. Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmek için yola çıkan 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz tam olarak belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Peki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar

AKSARAY OTOBÜS KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Aksaray - Ankara yolunda meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralananlar, tedavilerinin yapılması için en yakın devlet hastanelerine yönlendirildiler. Kazanın gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Aksaray Valisi, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Otobüs kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına başlandı. Aksaray Valiliği tarafından otobüste hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.