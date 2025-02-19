İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Kar fırtınası 22'de başlayacak

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. Kar yağışı etkisini sürdürüyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

İBB SMS ile uyardı

İBB, İstanbul'da üç gün süreceği tahmi edilen kar yağışına ilişkin İstanbulluları SMS ile uyardı.

İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, şunlar denildi:

"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."

Saat 22'den sonra fırtına geliyor

Bugün saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı. Saat 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı ve fırtına etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Kar kalınlığı 40 cm'yi bulabilir

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.