İstanbul'da kimya deposunda çıkan yangın söndürüldü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir mevkiinde çıkan yangın kentin pek çok bölgesinden görülüyor. Yangına müdahale devam ediyor.

Yangınla birlikte patlamalar meydana geldi. Göğü siyah duman kapladı. Dakikalar önce büyük patlama duyuldu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangında, deponun yakınında bulunan yediemin otoparkı olduğu öğrenildi. Yangın hızla yayılırken çevredeki araçlar da küle döndü.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis çevredeki yolları kapattı. Otomobiller başka yollara yönlendirildi.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Hasan Bilici, patlama sesi duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir baktık, küçük bir yangın. Forkliftin tekerlekleri yanıyordu. Sonradan bir-iki patlama daha olunca alevler çoğalmaya başladı." dedi.

Bilici, alevlerin akan kimyasal sıvıyla birlikte hızla ilerleyerek otoparka sirayet ettiğini, yangının büyümesi üzerine bazı araçların buradan çıkarılamadığını anlattı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan bölgeye gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aslan, olayın meydana geldiği andan itibaren yaklaşık 7 dakika içinde itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladıklarını bildirdi.

Yangının nedeni kimyasal madde

Aslan, plastik bidonlar içindeki kimyasal maddelerin yanması ve patlamalar nedeniyle yangının sıçradığı yediemin otoparkındaki bazı araçların hasar gördüğünü, yangının sirayet ettiği kurbanlık satış alanındaki yaklaşık 180 hayvanın kurtarıldığını söyledi.

İtfaiye 60 araç ve 162 personelle müdahale etti

İtfaiyenin 60 araç ve 162 personelle müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyleyen Aslan, kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye erinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.