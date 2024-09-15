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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti
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Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.

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